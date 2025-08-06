Сцена / Фестивали

Фестиваль «Великолукский ранет» развернулся в парке «Петровский»

В День города в Великих Луках проходит фестиваль «Великолукский ранет», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В парке «Петровский» развернулась ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». На книжной аллее открыты поэтическая площадка и литературная беседка. На «Территории впечатлений» работают различные интерактивные зоны, посетители которых могут принять участие в мастер-классах, деловом пикнике и других активностях.

В рамках марафона искусств «Город в ритме творчества» состоится показ мод, контактное жонглирование, выступление уличного театра «Точка» (Санкт-Петербург). Также гости праздника могут посетить гастрономическую площадку «Чудо-яблочко».

На Летней эстраде с 13:00 до 18:00 проходит концерт с участием творческих коллективов, солистов и музыкальных групп города Великие Луки «Великие Луки - 859 лет в сердце России».

В 16:00 в «Луки-парке» откроется летний лагерь стартапов.

Вечером на площади Ленина выступит кавер-группа «Хит букет» (Великий Новгород), начало — в 19:00. В 20:00 состоится музыкальная шоу-программа с участием российского певца Виктора Салтыкова. В 21:00 начнётся дискотека «Энергия города», на площади Матросова в это время запланирована феерия аэростатов.

Напомним, 23 августа проходят праздничные мероприятия в честь 859-летия Великих Лук. Город на Ловати торжественно начал свой день рождения с красивой и символичной церемонии - «Великолукского благовеста».