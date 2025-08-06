Сцена / Фестивали

Группа «Атриум» заявилась для участия в фестивале «Доброй рок»

Группа «Атриум» заявилась для участия в фестивале «Доброй рок» в Палкинском районе, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставлены Андреем Семеновым

«Атриум» - рок-группа из Санкт-Петербурга. «Они - "древнерусский" рок от фолка до метала», - отметил Андрей Семенов.

«Сочиняем музыку на свои тексты и стихи классиков (Пушкина, Тютчева, Гумилёва), играем древние канты в современной рок-обработке с элементами фолка. В шутку стиль группы называем "древнерусский рок"», - рассказали в круге.

Основная идея творчества «Атриум» - прикоснуться к вечности. Тематика песен обширна: Бог, люди, природа, отношения, чувства, боль, радость.

Напомним, фестиваль состоится с 3 по 5 июля 2026 года. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.