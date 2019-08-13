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«Семь самураев», билеты по 150 и Денис Кугай в роли отца Федора: что ждет псковичей в новом театральном сезоне

Труппа Псковского драматического театра им. А.С.Пушкина вернулась к работе после летнего отпуска - в полном составе и, конечно же, с новыми планами и проектами. 13 августа состоялась первая рабочая встреча актеров и менеджмента, после которой на вопросы корреспондента Псковской Ленты Новостей ответили художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, арт-директор Андрей Пронин и главный режиссер Сергей Чехов. Чем порадует горожан 114-й театральный сезон, какие постановки готовит новый главреж, вырастет ли стоимость билетов на спектакли и почему Дмитрий Месхиев не смотрит на звезды - читайте в нашем эксклюзивном интервью.

- Прежде чем перейти к вопросам о новом сезоне, давайте вернемся немного в прошлое, к главному событию псковского лета - Ганзе. Какие впечатления у вас от этого праздника?

Дмитрий Месхиев (Д.М.): Я не участвовал в Ганзе, не был на Ганзе, не знаю, что там происходило.

Андрей Пронин (А.П.): Это было интересное событие в жизни города. Я очень рад, что наши актеры приняли участие в нем, и мне кажется, что псковичи воодушевленно отреагировали на увиденное, было очень много комментариев в социальных сетях, горожане писали: «Вы были лучшими, ребята». Не знаю, объективно ли такое мнение, но мне кажется, что наши артисты внесли свой положительный вклад в это событие. Это радостно.

- Псковский театр входит в новый сезон с новым главным режиссером. Это уже свершившийся факт, все необходимые документы уже оформлены?

Д.М.: Да, конечно. Уже с апреля. Сергей Чехов работает в нашем театре и в этом сезоне будет делать аж три постановки, скорее всего. Мы надеемся на большую совместную работу. Собственно, репетиции его спектакля «Семь самураев» начнутся сегодня.

- Сергей, кроме «Семи самураев», какие еще постановки задуманы?

Сергей Чехов (С.Ч.): Премьеру еще одного спектакля планируем во второй половине сезона, весной. Я бы пока не стал о нем говорить, он находится в разработке, он будет создаваться с нуля, не по пьесе, не по фильму. Мы можем сказать, что в задумке это плейбек-театр (плейбек-театр - это форма театра импровизации, где зрители рассказывают личные истории, а актёры превращают их в художественное произведение на сцене - ред.).

Также я буду иметь отношение к созданию спектакля, приуроченного к Новому году. У нас есть идея сделать новогодний спектакль для взрослых. Обычно в Псковском театре подобные постановки готовились только для детей. Посмотрим, что из этого получится.

- В связи с появлением нового главного режиссера планируется ли изменение политики театра, обновление стилистики?

С.Ч.: Я отвечаю за стиль своих спектаклей. За репертуарную политику театра отвечает в первую очередь Андрей Пронин. Я полагаю, что политика будет развиваться приблизительно в том же русле, что и ранее.

А.П.: Никаких революций в театре мы не планируем. Наш худрук Дмитрий Месхиев задал курс развития театра - этому курсу мы и следуем.

Д.М.: Мы не будем менять концепцию, тем более что главный режиссер, насколько я знаю и насколько мы обсуждали, приветствует существующую концепцию Псковского драматического театра. Назначение на должность главного режиссера не значит, что у нас теперь спектакли будет ставить он один. Более того - это совершенно не означает, что режиссер Сергей Чехов будет ставить теперь только в Псковском театре. Конечно, нет. Сергей Чехов - фигура значительно более широкая и более талантливая. Мною это всячески приветствуется. С моей точки зрения, театральный режиссер не может и не должен зацикливаться на одной труппе, сцене и театре. Тогда он в какой-то момент просто перестанет развиваться.

А.П.: Насколько я знаю, у Сергея в этом сезоне запланирована постановка в Мастерской Брусникина в Москве.

- Какие новинки, помимо постановок главного режиссера, ждут псковского зрителя в новом сезоне?

А.П.: 17 октября замечательный петербургский режиссер Семен Серзин, который сейчас много работает в Москве, в частности, в театре Пушкина, в Гоголь-Центре, выпустит на нашей сцене спектакль по пьесе Дмитрия Данилова «Свидетельские показания». Мы планируем приурочить к этому некий мини-фестиваль, посвященный творчеству Дмитрия Данилова, прочитать актерскими силами другие его пьесы. Сам Дмитрий Данилов, мы надеемся, приедет и почитает свои стихи - он замечательный поэт еще помимо всего прочего. Это будет камерный спектакль в пространстве Большой сцены: зрители будут сидеть на сцене. Это новый тип театра - партиципативный. Зрители активно вовлекаются в действие, которое происходит на расстоянии вытянутой руки: вы можете оказаться рядом с артистом.

Новый спектакль представит зрителю режиссер Елизавета Бондарь, которая уже знакома псковскому зрителю по постановкам «Мой папа - Дед Мороз» и «Гробница малыша Тутанхамона», с которой мы сейчас едем на московский фестиваль «АРТМИГРАЦИЯ». В этом сезоне она будет делать новогодний спектакль «Алиса в стране чудес», который, как мы надеемся, пополнит репертуар нашего театра в дальнейшем.

Петр Шерешевский, с чьим «Ревизором» мы сейчас едем на Всероссийский фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбург, будет ставить в следующем году спектакль «Двенадцать стульев». Премьера состоится ориентировочно 20 марта. В роли Остапа Бендера выступит Евгений Терских, Киса Воробьянинов - заслуженный артист России Виктор Яковлев, отца Федора исполнит Денис Кугай.

Замечательный, очень актуальный сейчас режиссер Евгения Сафонова поставит некий спектакль к юбилею Победы. Пока сказать более определенно ничего не можем, но мимо этого важного события, конечно, пройти мы тоже не можем.

И завершим мы сезон, надеемся, спектаклем художественного руководителя Башкирского национального театра Айрата Абу-шахманова «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых.

- В июне стало известно о том, что руководство Псковского академического театра драмы имени Пушкина рассматривает возможность объединения с Александринским театром в Санкт-Петербурге и вхождения в состав предполагаемого Первого национального театра России. На какой стадии сейчас находится процесс объединения и повлияет ли он на репертуарную афишу?

Д.М.: Мы ведем сейчас над этим работу. У нас уже есть совместные творческие проекты с Александринкой. Если объединение произойдет, то они, определенно, будут приезжать к нам на гастроли. А мы - будем работать на их Новой сцене, и изредка - на Большой. Мы уже обсуждали многие аспекты совместной работы. Это дело ближайшего времени.

- Ждать ли зрителям в новом сезоне новых актеров? Увидим ли мы на сцене новые лица?

А.П.: К нам в труппу вступили два новых артиста. Это Ксения Соколова, которая приехала к нам из Ростова-на-Дону, она работала в Молодежном театре. А также заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин. Это артист, который несколько десятилетий был ведущим актером сахалинского «Чехов-центра».

- Планируется ли изменение ценовой политики театра?

Д.М.: Нет. Стоимость билетов не изменится. Мы надеемся даже, что сможем снизить цены. Опять же - если нам удастся объединиться с Александринским театром. Пока сложно сказать, до какого уровня. Но, с моей точки зрения, самая низкая планка должна быть порядка 150-170 рублей. Это было бы хорошо. Пока у нас просто нет такой возможности.

А.П.: Согласно новым правилам, теперь, приобретая билеты в кассе на спектакли Большой сцены за месяц до показа, зритель получает скидку 50%. Таким образом, если человек заранее озаботится, то он за 150 рублей сможет купить билет. Правда, на самые дешевые места, но 150 рублей - это, прямо скажем, не такая крупная сумма. Эта акция действует на все спектакли, кроме премьерных.

- Что ждет в новом сезоне фестивальные проекты ТКД? Будет ли проводиться традиционный Пушкинский театральный фестиваль?

Д.М.: В данном случае я могу отвечать только за театр. Надеюсь, мы продолжим принимать участие в работе Пушкинского фестиваля. Что касается других фестивалей - я этим перестал совершенно заниматься, даже не могу ответить на данный вопрос.

А.П.: Мы размышляем о новых фестивальных форматах, но это проекты сугубо театрального направления, и возможны они будут при условии реорганизации театра.

- Пополнится ли детский репертуар новыми спектаклями?

Д.М.: В этом сезоне мы обязательно сделаем один беби-спектакль. И «Алису в стране чудес».

- Что ждет театральную студию «Гвозди»?

Д.М.: «Гвозди» продолжат работать и ставить спектакли. В ближайшем будущем мы объявим новый набор. Сейчас мы уже ведем переговоры с новыми преподавателями.

- В Псковской области появился Центр поддержки кинематографии, в ближайшее время будет разработана система рибейтов. Вопрос Дмитрию Дмитриевичу: может, кто-то из знаменитых режиссеров уже делился с вами планами приехать в Псковскую область и снять какой-нибудь шедевр? Или пока все только приглядываются?

Д.М.: Шедевров кино в принципе в России снимается немного. Что касается системы рибейтов в регионе, я считаю, это очень хорошо. Псковская область и так не обойдена вниманием кинематографистов: здесь снимается много кино. Псковский регион - очень благодатная основа для самых разных съемок. Здесь природа очень разнообразная, много старины, много аутентичных вещей, есть и вода, и море, и все на свете, логистика вполне себе удобоваримая, есть много домов-музеев, Пушкинский заповедник.

Так как рибейты - дело новое в принципе для России, а уж для Псковской области тем более, я думаю, будет проведена определенная работа в области популяризации региона, об этом должны узнать, в первую очередь, продюсеры, кинематографисты. Я пока не знаю, какие будут суммы и условия рибейта. Если посмотреть, как это делается в других странах, то иногда в пределах одной страны в разных регионах совершенно разные суммы рибейтов. Более того - сумма рибейта может даже варьироваться в зависимости от времени года. Я не знаю, как будет разрабатываться система у нас. Думаю, что сюда будут приглашены профессионалы и специалисты. Это не дело одного дня. Но дело очень хорошее. Большое спасибо администрации области за эту идею. Как кинематографист, я считаю, что это очень правильно.

- В ваших ближайших планах есть какие-нибудь съемки?

Д.М.: Мне сейчас сложно сказать... Я в данном случае одну ягодку беру, на другую смотрю: у меня есть проект, который мы написали совместно с одним питерским молодым писателем - я хочу это кино делать. У меня также есть предложения от продюсеров. Сейчас сложно сказать, что будет первым, что будет вторым. А вообще снимать я планирую. Но так как довольно большое место в жизни занимает театр и другая работа, мне сложно сказать, когда именно будут съемки. Я не могу озвучить четких названий и четких сроков. Более того - я даже не могу сказать, будет это во Псковском регионе или нет.

- Август - месяц звездопадов, когда многие люди загадывают самые сокровенные желания. Какую мечту вы бы загадали, увидев сейчас падающую звезду?

С.Ч.: Я приверженец научной концепции мира, поэтому считаю странным загадывать падающей звезде что-либо. Вряд ли я стал бы загадывать. У меня в принципе сейчас странные взаимоотношения с тем, что мы называем «мечтами», потому что это довольно абстрактные вещи. Как правило, в реальности не факт, что мы этого хотим. Тут, скорее, правильнее разговаривать про какие-то цели, а еще лучше - про конкретный процесс, которым я сейчас занимаюсь. Мне интересно то, что я буду делать сейчас - работать здесь, с этой труппой и выпускать спектакль «Семь самураев». Я очень сильно надеюсь, что это будет серьезный процесс, объемный и гармоничный.

А.П.: Я хочу удачных спектаклей. У меня есть список мечт - тридцать-сорок фамилий режиссеров, которых бы я хотел позвать в Псковский театр. Мечтаю о хорошем - а будет разное, как всегда.

Д.М.: Я православный человек, поэтому я в принципе не мечтаю и на звезды не смотрю. Искренне вам скажу, что я стараюсь жить планами, а не мечтами. Более того - я стараюсь жить планами осуществимыми, то есть стараюсь претворить их в жизнь.

С.Ч.: Это такая рузвельтовская идея: «Делай то, что ты можешь, там, где ты есть, с тем, что ты имеешь».

Беседовала Елена Никитина