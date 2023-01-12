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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором Псковской областной филармонии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок, назначенный на этот пост в феврале прошлого года.

Сергей Жаворонок подведет итоги первого года работы на посту директора областной филармонии, расскажет о приоритетных задачах и основных направлениях деятельности.

Ведущая - Дина Дабришюте. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.