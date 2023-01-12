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Сергей Жаворонок о работе в филармонии: Приходится сидеть на двух стульях

17.02.2023 13:30|ПсковКомментариев: 0

Необходимо держать уровень исполнительского мастерства и учитывать пожелания аудитории Пскова и Псковской области. Об этом рассказал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире «ПЛН FM» 17 февраля.

«Наш зритель - это не только поклонник наших коллективов, но и зритель, который приходит посмотреть, послушать, познакомиться с артистами, приезжающими в область на коммерческой основе. Приходится сидеть на двух стульях: держать уровень исполнительского мастерства, с другой стороны - учитывать пожелания аудитории Пскова и Псковской области. По концертам вы можете заметить, что они разные», - отметил гость студии.

Он отметил, что областная филармония выполняет также функции центральной площадки Пскова и области. Также здесь гораздо шире представлен спектр деятельности и концертных программ.

Теги: #Псковская филармония #Подстрочник
Источник: Псковская Лента Новостей
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