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Заведующий Домом-музеем Шаляпина о выставке на псковском вокзале: Получилось хорошо, эффектно и красочно

Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова в рамках Фестиваля русской музыки сегодня, 3 апреля. На основе фотокопий музейных экспонатов, предметов быта конца XIX – начала XX веков, произведений современных художников, экспозиция раскрывает главную тему биографии Шаляпина – его связь с театром.

Почему стоит её посетить и какие экспонаты могут увидеть псковичи, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заведующий Домом-музеем Ф. И. Шаляпина Андрей Алексеев.

– Андрей Александрович, вы провели экскурсию в довольно необычном пространстве для такого мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях.

– Я сегодня уже сказал замечательным кураторам фразу, которую стоит повторить еще раз: «Как театр начинается с вешалки, так любой город начинается с вокзала». Приехав сегодня из Петербурга в 10 утра на вокзал, зайдя и увидев сразу же выставочное пространство, тем более посвященное нашему герою, Федору Ивановичу (Шаляпину — ред.), хоть он здесь бывал довольно редко, а выступал только однажды, то я думаю, что очень важно, что не где-то в музее, не где-то в отдельном помещении, в филармонии эта выставка состоялась. А именно здесь, на вокзале, где постоянный поток туристов, отъезжающих, приезжающих — это очень хорошо. Думаю, что нужно продолжать такие моменты, связанные с выставочной деятельностью, с пропагандой псковской земли.

– Дом-музей Федора Ивановича Шаляпина предоставил большую часть предметов для экспозиции. Какие это экспонаты?

– Это вся графика, фотографии, афиши, отдельные документы. В общей сложности порядка 150 экспонатов в электронном формате, потому что эта выставка передвижная, и она будет экспонируется не только здесь, но в будущем в Великих Луках, в Великом Новгороде.

– На какой экспонат следует обратить внимание?

– Это фотографии 1912 года, когда Шаляпин путешествовал со своим фотографом по Казани, фотографируя места своего детства, то где он вырос, те дома, в которых он жил, та церковь, в какой он пел. Это его первая известная фотография, выполненная в Уфе в 1891-92 годах, когда, не имея ни рубля в кармане, он воспользовался одеждой своего самарского антрепренера для того, чтобы сделать себе карт-визит – это специальные маленькие визитные фотографии, чтобы рассылать их антрепренерам. Это, конечно, его рисунки в ролях, когда он себя представлял, это, естественно, эскизы костюмов именитых художников, которые создавали образ того или иного героя, в которых участвовал Шаляпин, редкие афиши, которые сохранились до наших дней. Это оригинальные афиши 1909 года, 1919 года.

– Для псковичей и последующих гостей выставки о Федоре Шаляпине – это будет наилучшая возможность ее посетить, потому что сейчас Дом-музей певца находится на реставрации.

– Да, 2021 году мы подписали документы о плановой реконструкции, реставрации. Сам дом был построен в 1901 году, и с тех пор никакого капитального ремонта в нем не было. Система отопления, освещения, перекрытие - им уже больше 120 лет. В 2025 году мы надеемся открыться. У нас как раз будет 50 лет музею. 11 апреля 1975 года музей был открыт. В 80-х годах он был переименован в Музей имени Шаляпина. Сначала он был открыт как Музей русской оперы, но акцент был на Федоре Ивановиче Шаляпине потому, что это его квартира, и большая часть экспонатов это его собственные вещи, его мебель, его гарнитуры, его подарки, в том числе от Горького (Максима, русского писателя — ред.) и так далее.

– На выставке было представлено четыре зоны: фойе, гримерка, костюмерная и сцена. Получилось ли зрителям и участникам окунуться в эту театральную жизнь?

–Концепция выставки и ее воплощение получилось не на все 100%, а даже на 200%. Это очень сложно, имея ограниченное пространство, возможности. Задуманное было действительно грандиозно. Фойе, как начало жизни, гримерка – период искания, костюмерная – перевоплощение и сцена уже как итог. Получилось очень хорошо, эффектно, красочно. Причем задействовали аутентичную мебель, пусть она не принадлежит Шаляпину, но это мебель того времени, и она нас погружает в ту действительность, в которой жил и творил Федор Шаляпин.

Беседовала Светлана Герасимова