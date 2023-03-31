Сцена / Из первых уст

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с дирижером Мариинки Арсением Шупляковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - дирижер Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Арсений Шупляков.

Ведущая Анастасия Сливинская поговорит с ним о 49-м Фестивале русской музыки, который проходит в Пскове, и о предстоящем 8 апреля балетном гала-концерте. Он обещает стать настоящей изюминкой фестиваля. Кто примет в нем участие? По какому принципу отбирались произведения для гала-концерта? Насколько БКЗ Псковской областной филармонии подходит для балета?