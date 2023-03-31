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«Золотая маска» повышает престиж культуры региона – Дмитрий Месхиев

Наличие национальной театральной премии «Золотая маска» повышает престиж культуры Псковской области. Такое мнение высказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Золотая маска", в первую очередь, - престиж культуры региона. Могу сказать, что в туристический сезон у нас до трети зала – туристы из Петербурга и Москвы, мы мониторим ситуацию. Сейчас очень многие туристы считают своим долгом не просто приехать в Псков и посетить Кремль, отправиться в Печоры и поклониться святыням, а ещё и сходить в псковский театр драмы», – отметил Дмитрий Месхиев.

Также он отметил, что наличие в драмтеатре «Золотой маски» увеличивает количество зрителей, дает возможность гастролировать и принимать гастролирующие труппы.

«Сейчас на театральном небосклоне стране мы воспринимаемся всерьёз, мы уже не просто выскочки. Мы вроде уже ребята, которые завоевали кое-какие позиции. Вошли в топ 10-15 лучших театров страны, которые регулярно получают высшую награду», – добавил худрук.

Напомним, спектакль боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).

Спектакль «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова выпустил в псковском театре драмы в 2022 году режиссер Антон Федоров.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».