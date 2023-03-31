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Дмитрий Месхиев объяснил, почему в псковском театре драмы плохая акустика

Плохую акустику в большом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина объяснил ошибкой при ремонте художественный руководитель учреждения искусства Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Министерство культуры даёт нам деньги на звуковую аппаратуру для большого зала, что счастье. Мы все знаем, что у нас плохо слышно. Мы этого не скрываем, ведь это не вина артистов или зала. Виноваты строители, которые при ремонте залили сцену бетоном, о чем никому не сказали. Позднее, когда всё вскрылось, об этом узнал Андрей Анатольевич Турчак (первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» и экс-губернатор Псковской области - ред.), все виновные наказаны - сидели и сидят», – пояснил худрук драмтеатра.

Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).