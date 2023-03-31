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Обладательница «Золотой маски»: Зависти в псковском театре не будет

Артистка Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Наталья Петрова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), как присвоение «Золотой маски» отражается на атмосфере в труппе.

«"Золотая маска" здорово вдохновляет. Думаю, что её получение воодушевило очень многих моих коллег. Судя по отзывам, поздравлениям и восторгам, вижу, сколько искренней радости это принесло. Зависти не боюсь, этого не будет в нашем театре», – отметила гостья студии.

Кроме того, Наталья Петрова подчеркнула, что не ощущает себя примой театра. «Надеюсь, что я не выживу из ума и не стану себя ощущать какой-то примой. В театре абсолютное равноправие среди артистов. У нас не загуляешь. Есть, кому за этим следить», – пояснила она.

«Я им поощущаю», – пригрозил художественный руководитель учреждения Дмитрий Месхиев.

Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).