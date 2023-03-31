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Не вижу ничего дурного в голых мужиках на сцене – Дмитрий Месхиев

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С, Пушкина Дмитрий Месхиев не видит ничего дурного в обнажении артистов на сцене. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя скандальный интерес вокруг спектакля «Ревизор» и предпочтения публики.

«Не вижу ничего дурного в голых мужиках в душе на сцене. Никакой ЛГБТ-пропаганды там нет. Голый мужик в душе - вещь обычная, было бы странно, если бы он был одет. Хотя именно это есть в спектакле "Ревизор". И голый артист именно поэтому там как контрапункт, в противовес», – отметил гость студии.

Дмитрий Месхиев также пояснил, что интересы аудитории с консервативными взглядами на театральное искусство тоже нужно учитывать.

«Конечно, это тоже зритель. Он вполне из интереса может пойти на "Лягушек" (новый спектакль псковского театра драмы - ред.). Я вижу эволюцию зрителей и ощущаю. Но если мы будем идти на поводу у такого зрителя, мы получим пустые залы. Чтобы гордиться нашим театром, мы должны быть в тренде современной театральной жизни. Для этого мы должны воспитывать в зрителе понимание современных тенденций в театре. Распушить перья, надеть цилиндры и на три часа растянуть на сцене какую-то постановку может и хорошо, но молодежи интересны современные трактовки, что-то соответствующее скорости их мышления», – заключил он.