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Руководство культуры региона не поздравило нас с «Золотыми масками» – Дмитрий Месхиев

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина не получил поздравлений с получением Национальной театральной премии «Золотая маска» от руководства культурной сферы региона. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никто из руководства культуры региона нас не поздравил с высшей национальной премией в стране. Ни звонками, ни телеграммами, ни даже эсэмэсками. Это грустно. Меня поздравили из комитета культуры Санкт-Петербурга с "Золотыми масками"», – отметил Дмитрий Месхиев.

Он также пояснил, поскольку псковский драмтеатр имеет статус федерального, у них нет претензий к властям региона. «Да, регион нас не продвигает, зато нас продвигают жители области, очень многие гордятся нашим театром», - уточнил гость студии.

Обладательница премии за «Лучшую женскую роль второго плана» Наталья Петрова добавила, что псковская публика проявила в Сети невероятную активность во время трансляции вручения «Золотой маски», в комментариях болели, радовались, оставляли поздравления.

«Зрители нас не бросали, судя по реакциям на нашем сайте, в соцсетях. А в аэропорту работники театра, актёры и постоянные зрители устроили праздничную встречу с цветами и шарами», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Наталья Петрова добавила, что вместе с партнерами по спектаклю чувствовала себя олимпийским чемпионом.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Напомним, псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».