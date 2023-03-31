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«Подстрочник»: Худрук псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и актриса Наталья Петрова о «Золотых масках» «Морфия». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 апреля. Гостями нового выпуска стали художественный руководитель - директор псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев и актриса Наталья Петрова. Ведущий Максим Костиков обсудил с ними громкую победу псковского драмтеатра в Национальной театральной премии «Золотая маска».

22 апреля стало известно, что спектакль «Морфий» режиссера Антона Федорова по рассказам Михаила Булгакова стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях. Антон Федоров и Александр Стройло отмечены за «Лучшую работу художника по костюмам», а Наталья Петрова получила «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Как актриса относится к этой победе и как ее воспринял коллектив псковского театра? Какие премьеры ждут псковского зрителя в новом сезоне? С чем связана плохая акустика на Большой сцене драмтеатра? Об этом и многом другом — в эфире.