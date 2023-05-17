Сцена / Из первых уст

Как отличить моноспектакль от стендапа, объяснил Александр Суховский

Как отличить моноспектакль от стендапа, в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) объяснил режиссер моноспектакля «Говорит Москва» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой Александр Суховский, премьера которого состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 19 мая.

«Если человек один на сцене, это не всегда моноспектакль. В моноспектакле должен быть замысел, режиссерское, декорационное, пространственное решение, выстроенная концепция. От спектакля он ничем не отличается, кроме того, что там работает один человек. И до стендапа существовали жанры, когда человек один на сцене. То, что показывает Гришковец (российский драматург, театральный режиссёр и киноактёр, музыкант, писатель – ред.), вообще отдельный жанр им самим изобретенный. Есть тенденция к расслоению такого существования на сцене на поджанры», – отметил гость студии.

Александр Суховский пояснил, что персонаж за время моноспектакля должен прожить определенную сюжетную линию, а не просто рассказывать некоторое количество историй или задорно травить байки.