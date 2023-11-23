Альтер эго Шаляпина представят на концерте в Пскове

Роли Федора Шаляпина в концерте-монографии «Шаляпин и Я», который пройдет на сцене Псковской областной филармонии 23 ноября, в спектакле нет. Об этом лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра (бас, режиссер-постановщик) Денис Беганский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что название «Шаляпин и Я» выбрано не случайно. По задумке режиссера, зритель должен почувствовать свою причастность к судьбе певца.
«Как мы все знаем, это человек, который с самых-самых низов добился всего в своей жизни. И мы так выстроили это мероприятие, чтобы каждый, кто сидит в зале, себя немножечко почувствовал причастным к этой судьбе, почувствовал, что его судьба пересекается с судьбой Федора Ивановича Шаляпина. И в принципе он, наверное, мог бы тоже каких-то высот достичь — не обязательно в оперном пении, может, в какой-то другой сфере деятельности, но чтобы это каким-то образом в душах людей откликнулось», - пояснил Денис Беганский.
Он добавил, что на сцене присутствуют «альтер эго Федора Шаляпина», то есть персонажи, которые показывают эпизоды его жизни.