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Андрей Мерзликин: Не все лучшее обязательно происходит в столице, это показал Псков

Не все лучшее обязательно происходит в столице, это показал Псков. Такое мнение член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» высказал после просмотра спектакля «Лягушки» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Делегация жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» 20 февраля посетила спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина «Лягушки», выдвинутый в 2024 году на премию в восьми номинациях.

Известный актер Андрей Мерзликин также входит в состав жюри, (в фильмографии: «Бумер», «Жмурки», «Брестская крепость», «Волчье солнце», «Осанна», «Библиотекарь» и др.), актер, директор Воронежского концертного зала Юрий Смышников, актер и режиссер театра и кино, главный режиссер Московского драматического театра «Человек» Владимир Скворцов, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, драматург, режиссер Александр Пудин, театроведы Нина Монова, Ольга Галахова.

«Войти в состав жюри премии для меня одновременно ответственно и интересно. Мне очень любопытно, что происходит в разных регионах, и наша работа подтверждает, что не все мерится Москвой, что не все лучшее обязательно происходит в столице. Это показал сегодня и наш северо-западный форпост Псков», – поделился с театром Андрей Мерзликин.

«Для меня первая ассоциация, которая возникает в связи с Псковом, это Псково-Печерская Лавра, это Иоанн Крестьянкин, это Николай Гурьянов – это то, на чем строится наша православная культура. Эти фигуры имеют и личное значение для меня, и общероссийское», - добавил он.

Отметим, по решению Секретариата СТД РФ в этом году спектакли, номинированные на премию, жюри будет отсматривать на сценах, на которых они были созданы. С февраля по апрель члены жюри увидят 51 спектакль конкурсной программы в 19 российских городах.

Напомним, «Лягушки» – первая постановка романа китайского писателя Мо Яня в мире (инсценировка Андрея Пронина). Спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.

Фестиваль и премия «Золотая маска» в 2024-м году проводится в 30-й раз, являясь главной театральной премией России. Псковский театр драмы номинирован в четвертый раз в своей истории, на этот раз с рекордным количеством номинаций – восемь. Ранее, в 2019 году, спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии по пяти позициям и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), в 2023 году при семи номинациях спектакля «Морфий» театр одержал победу в двух: лауреатами «Золотой маски» стали Наталья Петрова («Лучшая женская роль второго плана») и Александр Стройло, Антон Федоров («Лучшая работа художника по костюмам»).