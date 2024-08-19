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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым

20.09.2024 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о планах на новый театральный сезон, который открылся в Пскове в конце августа, и о съемках нового сериала «Царь ночи».

Какими новинками и открытиями будет удивлять театр своего зрителя в новом сезоне? Каких постановок ждать от приглашенных режиссеров? Охотно ли актеры из других театров принимают приглашение сыграть на псковской сцене? Каковы гастрольные планы Псковского драмтеатра? Будет ли в этом году Пушкинский театральный фестиваль? О чем новый сериал Дмитрия Месхиева «Царь ночи»? Об этом и многом другом — в эфире. 

Трансляция завершена 

Пресс-портрет
Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Теги: #Подстрочник
Источник: Псковская Лента Новостей
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