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Псковский театр хотел бы представить свой репертуар в Донецке — Дмитрий Месхиев

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина хотел бы представить свой репертуар в Донецке. Об этом заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев сообщил в ходе пресс-конференции в Пскове 4 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы очень рады, что в очередной раз к нам приехал Донецкий театр. Я очень рад их приветствовать. Надеюсь, что зрителям все понравится. У Донецкого театра богатая история, с 1871 года он существует. Насколько я знаю, они не прекращали работу никогда, даже в самые тяжёлые времена. Мы уже общались ранее, и меня невероятно порадовала жизненная установка труппы на то, чтобы жить и работать не смотря ни на что», — сказал Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что Псковский театр хотел бы также посетить Донецк со своим репертуаром.

«Еще в первый тур мы договорились, что однажды примем Псковскую область, но пока у нас это не разрешено. Благодаря этой программе мы сохранили часть репертуара и сохранили творческую форму. Сейчас это уже шестой выезд», - ответил художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко.

Напомним, с 19 ноября по 5 декабря проходят гастроли Донецкого республиканского академического молодёжного театра в Лодейном Поле, Старой Руссе, Вологде, Петрозаводске, Сланцы, Пскове, организованные Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. На сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина проходят показы спектаклей «Левша», «Над пропастью во ржи».