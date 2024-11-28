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Музыкальный спектакль о том, что происходит в нашей душе: солист Мариинки о «Зимнем вечере романса»

Псковские слушатели знают солиста Мариинского театра Дениса Беганского не понаслышке: он выступил режиссером-постановщиком и исполнителем в концерте-монографии «Шаляпин и я», который был представлен на сцене филармонии в прошлом году, участвовал в фестивале «Музыка на воде» и вечерах романсов.

Очень скоро артист вновь встретится с псковской публикой. На этот раз нас ждет «Зимний вечер романса»: 21 декабря солисты Мариинки представят посетителям филармонии новую программу. Что мы услышим на концерте, почему романс актуален для людей разных поколений, в чём секрет музыкального жанра-долгожителя — об этом и многом другом поговорили с Денисом в преддверии выступления.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

— Жанр романса очень разнообразен: старинные, классические, городские, цыганские романсы — какие из них ближе всего вам и почему?

— Это как ребенка спросить, кого он больше любит, маму или папу. Классические романсы по своему прекрасны, в этой музыке много тонкостей, глубины. Городской романс немного проще для публики, через него легче достучаться до каких-то частичек души отдельных слушателей. Старинный романс иногда может вообще какую-то невероятную атмосферу создать в зале…. Выбирать тут невозможно, да и нет никакой надобности.

— Романс — это классика музыки или все же популярный жанр?

— Классическая музыка — это и есть самая популярная музыка из существующих на планете Земля. Включите любой фильм, сериал, рекламу — 90% звуков, которые вы услышите, будут цитатами из классической музыки. Она настолько популярна, что уже стала частью жизни людей, простой человек её порой уже даже не замечает. Мы с ребенком «Тома и Джерри» вчера смотрели: там такое количество прямых цитат из оперной музыки звучит! Включите какой-нибудь популярный сериал последних лет… «Кухню», например. Послушайте, сколько там Моцарта, Россини, Бетховена, Чайковского! Классика звучит в жизни людей всегда, 25-ым кадром. Поэтому романс — это очень популярная классика!

— С вашей точки зрения, почему романсы слушают и исполняют до сих пор? Ведь есть мнение, что это уходящий жанр.

— Как думаете, в чем секрет долгожительства Шекспира на театральных подмостках? В том, что он писал о вещах, актуальных в любые времена. Так же и с романсом. Романс — это музыкальные миниатюры о том, что происходит внутри нас. Пока существует человечество, мы всегда будем любить, ненавидеть, обижаться, прощать, ревновать, дышать, в конце концов. Это песня про айфон и машину баклажанового цвета наверняка потеряет свою актуальность и канет в небытие, а романс о душе, которая тихо летит горними небесами, просто обречен жить всегда.

— Какие романсы прозвучат в программе? Какие сюрпризы ждут публику?

— Вы знаете, мы с моим дорогим другом, концертмейстером Василием Поповым уже на протяжении месяца верстаем программу этого концерта и постоянно что-то убираем и что-то добавляем. Это какой-то нескончаемый процесс, который остановится, скорее всего, только перед тем, как мы отдадим программу в печать. Если я начну озвучивать какие-то конкретные названия, то нам придется их наверняка исполнять, а я бы очень не хотел останавливать ту работу, которую мы сейчас ведем. На мой взгляд, в этом творческом процессе сейчас очень-очень важные вещи выстраиваются.

Поэтому скажу так: прозвучат и очень известные вещи, которые на слуху у всех, и очень редкие и невероятно красивые романсы. Мне кажется, наша самая главная задача — это создать очень теплую и душевную атмосферу в вечер концерта. И тут я могу пообещать, что мы сделаем все для того, чтобы нам это удалось. Василий Попов — один из лучших концертмейстеров у нас в стране, я уверен, что баланс известного и интересного у нас будет выстроен очень хорошо.

— Представьте, пожалуйста, коллег: кто примет участие в концерте?

— В концерте кроме нас с Василием будет ещё два артиста: тенор Александр Федоров и сопрано Ирина Мулярчик. Саша в Пскове уже выступал, думаю, многие его помнят. Это очень яркий и одаренный артист. Он очень много гастролирует по миру, часто выступает в компании мировых оперных звезд. На мой взгляд, это большая удача услышать этого молодого артиста.

Ирину Мулярчик наверняка помнят те, кто следил за последним сезоном проекта «Большая опера» на канале Культура. Ира очень украсила этот проект, уверен, что и наш концерт она сможет украсить. Обо всех нас можно почитать в интернете, информации сейчас много. Думаю, концерт должен получиться хорошим.

— Хороший голос, эмоциональность или техника — в чем секрет исполнения романсов?

— Часто бывает, что артист красивейшим голосом очень филигранно и точно поёт все ноты, учитывает все нюансы, которыми автор наполнял музыкальное полотно, но исполнение почему-то не берет за душу, не трогает…. И наоборот, человек поет весьма посредственным голосом, не всегда точно, но у слушателей от его пения в жилах кровь стынет.

Мне кажется, что секрет кроется в том, чтобы суметь добиться от текста и музыки эффекта сиюсекундного рождения, как бы избавить публику от ощущения, что артист этот текст выучил и знает. Слово должно зазвучать так, как будто оно рождается из сознания выступающего прямо сейчас, в это самое мгновение его нахождения на сцене. Когда слово начинает жить, оживают и образы. Романс — это же, по сути, небольшой музыкальный спектакль, а спектакль существует только благодаря образам.

— Что нового привносят современные оперные солисты в этот жанр сегодня?

— Новое... Тут бы всё старое как-то в себя вобрать... А если без шуток, то конечно современные артисты поют романсы иначе, не так, как это делали в конце XIX-начале XX веков. Что уж там, даже не так, как это делали пару десятков лет назад. Академические музыканты, при всей верности традициям и желаниям композиторов, живут в XXI веке, в темпоритме и культуре этого времени, в его объективной реальности. Этот факт, конечно, не может не оставлять современного отпечатка на исполнении достаточно «пожилых» произведений Чайковского, Рахманинова, Глинки и других композиторов.

Время сейчас громкое, шумное, быстрое, трудное, разухабистое, поэтому пиано стало звучать чуточку громче, а темп ларго стал пусть на миллисекунду, но быстрее, чем был ещё тридцать лет назад. Это не плохо и не хорошо, это просто данность. Бороться с ней бессмысленно — этот факт нужно просто принимать как данность, жить в этих реалиях и творчески в них существовать. Вы же не будете отказываться от мобильного телефона в пользу телеграфа? Это, конечно, утрированная аналогия, но она хорошо подчеркивает суть того, что я хочу донести своим ответом.

— Вы проводили мастер-классы для учащихся музыкальных школ Пскова. Как вы думаете, чем романс может быть интересен молодой аудитории?

— Романс для начинающего оперного певца — это возможность стать выразительнее и понятнее. Я уже говорил, романс — это небольшая история, маленький оперный спектакль, сыгранный за несколько минут. Спел сто романсов, считай, что спел сто опер и стал на сто опер опытнее и профессиональнее. Ну, а если мы говорим не об исполнителях, а о молодых слушателях… Мне почему-то сразу вспомнился один мой концерт. На этом концерте я пел романс Глинки «Ночной смотр». В первом ряду чуть с краю сидела бабуля с внуком лет пяти. Очевидно, что парня насильно решили приобщить к высокому искусству. И вот представьте, звучит проигрыш, и я начинаю петь: «В двенадцать часов по ночам из гроба встаёт барабанщик…». Бабушка в голос ахнула и была готова закрыть внуку уши, а мальчик, который весь концерт боролся со сном, открыл глаза от какого-то нереального восторга и интереса. Он так внимательно слушал, с таким выражением лица… Для него это был легальный просмотр триллера после отбоя. Романс этот я допевал уже лично ему, для меня в зале других слушателей уже не существовало. И, конечно, он наградил меня вполне себе достойными аплодисментами.

Если серьезно, то мне очень не нравится делить публику на молодую и взрослую, и я не люблю молодежных агитаций за любовь к искусству. Есть публика подготовленная и неподготовленная, вне зависимости от возраста. У нас сейчас среди молодежи много ребят думающих, читающих и желающих прикоснуться к чему-то высокому кратно больше, чем, например, в мою юность. В то же время бабушек, которые начинают отбивать свои ладоши между частями инструментальных концертов, становится почему-то все больше и больше. Поверьте мне, как только мы начнем заниматься культурным воспитанием взрослых, наша молодежь сама побежит в концертные залы.

— Что такое романс — для вас?

— Для меня романс — это мост между сценой и зрительным залом.

Добавим, концерт состоится в рамках цикла мероприятий вокальной музыки «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.

По материалам Театрально-концертной дирекции Псковской области