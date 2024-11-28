Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 28.11.2024 10:510 Алексей Репников: Концерты для детей – это всегда приятно и ответственно 20.12.2024 15:560 Музыкальный спектакль о том, что происходит в нашей душе: солист Мариинки о «Зимнем вечере романса» 09.12.2024 17:550 «Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев - 10 лет во главе псковского театра. ВИДЕО 09.12.2024 14:393 Дмитрий Месхиев: Самое главное в театре — это артисты 09.12.2024 12:500 Я бы с радостью провел в Пскове старость — Дмитрий Месхиев 09.12.2024 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым
Сцена / Из первых уст

Музыкальный спектакль о том, что происходит в нашей душе: солист Мариинки о «Зимнем вечере романса»

20.12.2024 15:56|ПсковКомментариев: 0

Псковские слушатели знают солиста Мариинского театра Дениса Беганского не понаслышке: он выступил режиссером-постановщиком и исполнителем в концерте-монографии «Шаляпин и я», который был представлен на сцене филармонии в прошлом году, участвовал в фестивале «Музыка на воде» и вечерах романсов.

Очень скоро артист вновь встретится с псковской публикой. На этот раз нас ждет «Зимний вечер романса»: 21 декабря солисты Мариинки представят посетителям филармонии новую программу. Что мы услышим на концерте, почему романс актуален для людей разных поколений, в чём секрет музыкального жанра-долгожителя — об этом и многом другом поговорили с Денисом в преддверии выступления.

 

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

— Жанр романса очень разнообразен: старинные, классические, городские, цыганские романсы — какие из них ближе всего вам и почему?

— Это как ребенка спросить, кого он больше любит, маму или папу. Классические романсы по своему прекрасны, в этой музыке много тонкостей, глубины. Городской романс немного проще для публики, через него легче достучаться до каких-то частичек души отдельных слушателей. Старинный романс иногда может вообще какую-то невероятную атмосферу создать в зале…. Выбирать тут невозможно, да и нет никакой надобности.

— Романс — это классика музыки или все же популярный жанр?

— Классическая музыка — это и есть самая популярная музыка из существующих на планете Земля. Включите любой фильм, сериал, рекламу — 90% звуков, которые вы услышите, будут цитатами из классической музыки. Она настолько популярна, что уже стала частью жизни людей, простой человек её порой уже даже не замечает. Мы с ребенком «Тома и Джерри» вчера смотрели: там такое количество прямых цитат из оперной музыки звучит! Включите какой-нибудь популярный сериал последних лет… «Кухню», например. Послушайте, сколько там Моцарта, Россини, Бетховена, Чайковского! Классика звучит в жизни людей всегда, 25-ым кадром. Поэтому романс — это очень популярная классика!

— С вашей точки зрения, почему романсы слушают и исполняют до сих пор? Ведь есть мнение, что это уходящий жанр.

— Как думаете, в чем секрет долгожительства Шекспира на театральных подмостках? В том, что он писал о вещах, актуальных в любые времена. Так же и с романсом. Романс — это музыкальные миниатюры о том, что происходит внутри нас. Пока существует человечество, мы всегда будем любить, ненавидеть, обижаться, прощать, ревновать, дышать, в конце концов. Это песня про айфон и машину баклажанового цвета наверняка потеряет свою актуальность и канет в небытие, а романс о душе, которая тихо летит горними небесами, просто обречен жить всегда.

— Какие романсы прозвучат в программе? Какие сюрпризы ждут публику?

— Вы знаете, мы с моим дорогим другом, концертмейстером Василием Поповым уже на протяжении месяца верстаем программу этого концерта и постоянно что-то убираем и что-то добавляем. Это какой-то нескончаемый процесс, который остановится, скорее всего, только перед тем, как мы отдадим программу в печать. Если я начну озвучивать какие-то конкретные названия, то нам придется их наверняка исполнять, а я бы очень не хотел останавливать ту работу, которую мы сейчас ведем. На мой взгляд, в этом творческом процессе сейчас очень-очень важные вещи выстраиваются.

Поэтому скажу так: прозвучат и очень известные вещи, которые на слуху у всех, и очень редкие и невероятно красивые романсы. Мне кажется, наша самая главная задача — это создать очень теплую и душевную атмосферу в вечер концерта. И тут я могу пообещать, что мы сделаем все для того, чтобы нам это удалось. Василий Попов — один из лучших концертмейстеров у нас в стране, я уверен, что баланс известного и интересного у нас будет выстроен очень хорошо.

— Представьте, пожалуйста, коллег: кто примет участие в концерте?

— В концерте кроме нас с Василием будет ещё два артиста: тенор Александр Федоров и сопрано Ирина Мулярчик. Саша в Пскове уже выступал, думаю, многие его помнят. Это очень яркий и одаренный артист. Он очень много гастролирует по миру, часто выступает в компании мировых оперных звезд. На мой взгляд, это большая удача услышать этого молодого артиста.

Ирину Мулярчик наверняка помнят те, кто следил за последним сезоном проекта «Большая опера» на канале Культура. Ира очень украсила этот проект, уверен, что и наш концерт она сможет украсить. Обо всех нас можно почитать в интернете, информации сейчас много. Думаю, концерт должен получиться хорошим.

— Хороший голос, эмоциональность или техника — в чем секрет исполнения романсов?

— Часто бывает, что артист красивейшим голосом очень филигранно и точно поёт все ноты, учитывает все нюансы, которыми автор наполнял музыкальное полотно, но исполнение почему-то не берет за душу, не трогает…. И наоборот, человек поет весьма посредственным голосом, не всегда точно, но у слушателей от его пения в жилах кровь стынет.

Мне кажется, что секрет кроется в том, чтобы суметь добиться от текста и музыки эффекта сиюсекундного рождения, как бы избавить публику от ощущения, что артист этот текст выучил и знает. Слово должно зазвучать так, как будто оно рождается из сознания выступающего прямо сейчас, в это самое мгновение его нахождения на сцене. Когда слово начинает жить, оживают и образы. Романс — это же, по сути, небольшой музыкальный спектакль, а спектакль существует только благодаря образам.

— Что нового привносят современные оперные солисты в этот жанр сегодня?

— Новое... Тут бы всё старое как-то в себя вобрать... А если без шуток, то конечно современные артисты поют романсы иначе, не так, как это делали в конце XIX-начале XX веков. Что уж там, даже не так, как это делали пару десятков лет назад. Академические музыканты, при всей верности традициям и желаниям композиторов, живут в XXI веке, в темпоритме и культуре этого времени, в его объективной реальности. Этот факт, конечно, не может не оставлять современного отпечатка на исполнении достаточно «пожилых» произведений Чайковского, Рахманинова, Глинки и других композиторов.

Время сейчас громкое, шумное, быстрое, трудное, разухабистое, поэтому пиано стало звучать чуточку громче, а темп ларго стал пусть на миллисекунду, но быстрее, чем был ещё тридцать лет назад. Это не плохо и не хорошо, это просто данность. Бороться с ней бессмысленно — этот факт нужно просто принимать как данность, жить в этих реалиях и творчески в них существовать. Вы же не будете отказываться от мобильного телефона в пользу телеграфа? Это, конечно, утрированная аналогия, но она хорошо подчеркивает суть того, что я хочу донести своим ответом.

— Вы проводили мастер-классы для учащихся музыкальных школ Пскова. Как вы думаете, чем романс может быть интересен молодой аудитории?

— Романс для начинающего оперного певца — это возможность стать выразительнее и понятнее. Я уже говорил, романс — это небольшая история, маленький оперный спектакль, сыгранный за несколько минут. Спел сто романсов, считай, что спел сто опер и стал на сто опер опытнее и профессиональнее. Ну, а если мы говорим не об исполнителях, а о молодых слушателях… Мне почему-то сразу вспомнился один мой концерт. На этом концерте я пел романс Глинки «Ночной смотр». В первом ряду чуть с краю сидела бабуля с внуком лет пяти. Очевидно, что парня насильно решили приобщить к высокому искусству. И вот представьте, звучит проигрыш, и я начинаю петь: «В двенадцать часов по ночам из гроба встаёт барабанщик…». Бабушка в голос ахнула и была готова закрыть внуку уши, а мальчик, который весь концерт боролся со сном, открыл глаза от какого-то нереального восторга и интереса. Он так внимательно слушал, с таким выражением лица… Для него это был легальный просмотр триллера после отбоя. Романс этот я допевал уже лично ему, для меня в зале других слушателей уже не существовало. И, конечно, он наградил меня вполне себе достойными аплодисментами.

Если серьезно, то мне очень не нравится делить публику на молодую и взрослую, и я не люблю молодежных агитаций за любовь к искусству. Есть публика подготовленная и неподготовленная, вне зависимости от возраста. У нас сейчас среди молодежи много ребят думающих, читающих и желающих прикоснуться к чему-то высокому кратно больше, чем, например, в мою юность. В то же время бабушек, которые начинают отбивать свои ладоши между частями инструментальных концертов, становится почему-то все больше и больше. Поверьте мне, как только мы начнем заниматься культурным воспитанием взрослых, наша молодежь сама побежит в концертные залы.

— Что такое романс — для вас?

— Для меня романс — это мост между сценой и зрительным залом.

Добавим, концерт состоится в рамках цикла мероприятий вокальной музыки «От романса до оперы», которые организует Псковская областная филармония при участии солистов Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, проектов Культурного центра Елены Образцовой.

По материалам Театрально-концертной дирекции Псковской области

Теги: #концерт #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
20.12.2024, 15:560 Музыкальный спектакль о том, что происходит в нашей душе: солист Мариинки о «Зимнем вечере романса» 20.12.2024, 12:330 Предновогоднее путешествие по сказкам в театре кукол. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.12.2024, 00:050 «Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.12.2024, 14:320 Произведения Чайковского, Мендельсона, фон Вебера прозвучат в псковской филармонии 25 декабря
18.12.2024, 19:000 Органный концерт «Слушаем кино» состоится 21 декабря в Пскове 18.12.2024, 18:430 Концерт «Чудесный вечер» пройдет в Псковской областной филармонии 18.12.2024, 15:590 Симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера дают в Пскове. ВИДЕО 18.12.2024, 12:130 Пушкинский театр опубликовал афишу на февраль
18.12.2024, 10:440 Кулов-фест: Что-то на человеческом 17.12.2024, 17:380 В Псковском театре драмы подвели итоги «Кулов-феста» 17.12.2024, 15:510 «Зимний вечер романса» состоится в псковской филармонии 21 декабря 16.12.2024, 19:130 Спектакль «Нос» представили в Псковском драмтеатре
16.12.2024, 17:180 Сотый показ спектакля «Метель» состоялся в Псковском театре драмы 16.12.2024, 15:430 Концерт «Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского пройдёт в Пскове 16.12.2024, 13:380 Концерт «Очарование романса» дадут в псковской детской музыкальной школе 16.12.2024, 13:330 «Замечена огромная щука»: ТКД приглашает псковичей на ледовое шоу
16.12.2024, 10:170 Спектакль «Нос» представят в Пскове петербургские артисты в рамках «Кулов-феста» 16 декабря 15.12.2024, 10:000 Спектакль «Жребий» дважды покажут в Пскове 15 декабря в рамках «Кулов-феста» 14.12.2024, 13:000 Новогоднюю сказку о рыбаке и рыбке покажут в Печорах 13.12.2024, 21:300 Спектакль «Станционный смотритель» представляют в псковском театре 13 декабря
13.12.2024, 12:540 Спектакль «Станционный смотритель» покажут в псковском театре 13 декабря 12.12.2024, 11:040 Спектакль «Лютый» покажут 12 декабря в Пскове в рамках «Кулов-феста» 12.12.2024, 08:200 Концерт «Органные фрески» состоится 14 декабря в Пскове 12.12.2024, 00:540 В Пскове стартовал фестиваль «Кулов-фест». ФОТОРЕПОРТАЖ
11.12.2024, 17:150 «Беседка»: «Кулов-фест» на псковской сцене. ВИДЕО 11.12.2024, 17:121 Режиссер Тимур Кулов: Классическая постановка — это баланс на тонком лезвии 11.12.2024, 14:350 Спектакль-вестерн режиссера Тимура Кулова покажут псковичам 11.12.2024, 13:530 Режиссер Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема»
11.12.2024, 13:380 Спектакль «Приключения Рустема» откроет «Кулов-фест» 11 декабря 11.12.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Кулов-фест» на псковской сцене 11.12.2024, 11:070 «Кулов-фест» стартует в Пскове 11 декабря 10.12.2024, 12:130 Творческая встреча с режиссером Тимуром Куловым состоится в Пскове 14 декабря
09.12.2024, 18:240 Псковский театр представил спектакль «Амфитрион» на фестивале «Ремесло» в Казани 09.12.2024, 17:550 «Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев - 10 лет во главе псковского театра. ВИДЕО 09.12.2024, 17:210 Дмитрий Месхиев поставит музыкальный спектакль к 80-летию Великой Победы 09.12.2024, 15:271 Премьера спектакля «Каинова печать» в Псковском театре состоится 15 апреля
09.12.2024, 14:393 Дмитрий Месхиев: Самое главное в театре — это артисты 09.12.2024, 13:530 Топ-10 самых популярных спектаклей Псковского драмтеатра перечислил Дмитрий Месхиев 09.12.2024, 13:190 «Песня остается с человеком»: зрители поделились впечатлениями от первого концерта эстрадно-джазового оркестра Псковской области 09.12.2024, 12:500 Я бы с радостью провел в Пскове старость — Дмитрий Месхиев
09.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым 08.12.2024, 23:520 Первый концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.12.2024, 16:280 Курский театр кукол представил в Пскове второй спектакль из своего репертуара 06.12.2024, 12:000 В Псковском театре кукол прошел показ спектакля «Веселые уроки» от курских артистов
05.12.2024, 20:100 Артистка псковского театра кукол: Всегда очень интересно смотреть, как работают коллеги 05.12.2024, 19:431 Донецкий театр представляет спектакль «Левша» в Пскове. ФОТО 05.12.2024, 19:200 Наши артисты заскучали по зрителю — режиссер Курского театра кукол о гастролях  05.12.2024, 18:400 Режиссер Курского театра кукол рассказал об особенностях их постановок 
04.12.2024, 16:071 Илианна Петрова: Постановки Донецкого театра не оставят псковичей равнодушными 04.12.2024, 15:240 Псковский театр хотел бы представить свой репертуар в Донецке — Дмитрий Месхиев 03.12.2024, 10:550 «Санкт-Петербургский балет» покажет спектакль «Щелкунчик» в псковской филармонии 02.12.2024, 15:320 Два показа «Маленьких трагедий» в псковском театре прошли с аншлагом
02.12.2024, 10:410 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области получил Гран-при на международном конкурсе 02.12.2024, 09:520 Концерт «Путешествие в детство» в Пскове собрал аншлаг 30.11.2024, 09:401 Александринский театр представил в Пскове спектакль «Записки нервного капельдинера» 29.11.2024, 20:000 Четыре концерта органной музыки дадут в Пскове в декабре
29.11.2024, 18:170 Режиссер Гульназ Балпеисова: Я боролась за свою мечту и свою профессию 29.11.2024, 17:480 Три фестиваля ТКД Псковской области отмечены на премии Russian Event Awards 29.11.2024, 12:280 Денис Кугай: Молодежи проще понимать Пушкина благодаря хип-хопу 29.11.2024, 11:190 Хотела поставить еще в школе – режиссер Гульназ Балпеисова о «Маленьких трагедиях»
29.11.2024, 09:530 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене. ВИДЕО 28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене 28.11.2024, 10:510 Алексей Репников: Концерты для детей – это всегда приятно и ответственно
27.11.2024, 19:400 Концерт органной музыки «Два мастера. Бах и Букстехуде» дадут в Пскове 27.11.2024, 19:170 Два спектакля на «Кулов-фесте» в Пскове покажут с синхронным переводом 26.11.2024, 17:490 Всемирно известная пианистка выступит в псковской филармонии 25.11.2024, 18:400 Спектакль «Нос» покажет петербургский ТЮЗ на «Кулов-фесте»
25.11.2024, 16:030 Ростовский симфонический оркестр даст концерт в Пскове 25.11.2024, 14:140 Дед Мороз и Снегурочка выступят в Пскове на ледовом шоу  22.11.2024, 18:460 Театр «Тень» провел загадочный мастер-класс в Великих Луках 22.11.2024, 18:040 «Квартирник»: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области о дресс-коде, гастрольном графике и растущей популярности джаза. ВИДЕО
22.11.2024, 17:060 О растущей популярности джаза в Псковской области рассказали музыканты 22.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с эстрадно-джазовым оркестром Псковской области 22.11.2024, 11:170 Студенты РГИСИ представили спектакль «Маленькие трагедии» в Великих Луках 21.11.2024, 17:200 «Органные легенды Европы» прозвучат в Пскове 24 ноября
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru