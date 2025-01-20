Сцена / Из первых уст

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

27 января художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина – филиала Национального драматического театра России, заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера Ордена Дружбы Дмитрия Месхиева назначили председателем псковского отделения Союза театральных деятелей России. На новом посту известный режиссер немедленно начал проявлять активность. За небольшой промежуток уже предложен ряд мероприятий.

Как Дмитрий Месхиев получил этот пост? Какие мероприятия планирует проводить? Как будет развиваться полузабытое псковское отделение Союза театральных деятелей России? На эти и другие вопросы гость студии ответит в беседе с ведущим Максимом Костиковым.