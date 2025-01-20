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Сцена / Из первых уст

«Театральный бардак» – это когда театр приходит к вам с отменной кухней

14.02.2025 10:23|ПсковКомментариев: 0

«Театральный бардак» – гастрономическое новшество, совместившее в себе театральное и кулинарное искусство. Созданию необычной атмосферы способствуют кулинарное мастерство поваров из «Гельдта» с их эксклюзивным меню для каждой постановки, и профессиональная театральная труппа из Москвы, где каждый актер – настоящий мастер своего дела, отмеченный участием в различных известных театральных и кинопроектах.

Подробнее о «Театральном бардаке» в Пскове в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказали продюсер и руководитель проекта Виктория Филиппова и режиссер и художественный руководитель проекта Егор Сазыкин.

 

Андрей Николаев: Ресторан «Гельдт» стал новатором в своем роде – теперь в Пскове есть ресторан, в стенах которого проходят еще и театральные постановки. Но не совсем обычные. Славу им принесло необычное название – «Театральный бардак». Расскажите, что это, в чем его уникальность и проводятся ли еще где-нибудь мероприятия подобного формата?

Виктория Филиппова: «Театральный бардак» - проект от творческой команды «Театр историй» - был задуман как некая альтернатива традиционному театру. Это лёгкий оригинальный формат для интересного досуга, который объединяет качественный развлекательный, а в нашем случае - театральный контент и гастрономическое сопровождение. Если совсем упростить, то «Театральный бардак» - это когда не вы приходите в театр, а театр приходит к вам! Да ещё и «в компании» с отменной кухней - а в стенах ресторана «Гельдт» это всегда авторские, разработанные специально под вечер блюда и напитки, которых гости не найдут в ежедневном меню. Поэтому именно в Пскове каждый наш ужин приобретает особый оттенок «эксклюзива». Хотя в Москве подобный творческий «продукт», безусловно, есть и существует в самых разных формах. От других наш отличается своей динамичностью, непредсказуемостью, а также особенными задором и юмором! Как сказала однажды известный московский фуд-блогер Анастасия Морозова, проект «заряжен людьми, которые горят искусством и знают, что такое вкусно и гурмански есть!».

Андрей Николаев: «Театральный бардак» подразумевает не только театральную постановку в стенах ресторана, но и ужин. Как вам кажется, еда на таких мероприятиях отходит на второй план? Получается ли у гостей и насладиться трапезой, и уследить за действиями артистов?

Виктория Филиппова: «Театральный бардак» - все же гастро-театральный вечер, поэтому любой ужин, сопровождающий спектакль, является не просто дополнением к формату. Скорее, еще одной важной отправной точкой для создания цельного впечатления от мероприятия. Каждая постановка предполагает точный тайминг, чтобы у гостя спектакля-ужина оставалось время и на то, чтобы получить полноценное удовольствие от гастрономии, и на полноценное участие в творческом процессе. Поскольку в каждом вечере наш зритель полноправно вовлечён в интерактив с актёрской командой. Весь иммерсив - это не случайный экспромт, хотя иногда и он случается, а четко и до мелочей, за исключением, конечно же, ответных реплик гостей, продуманная, выстроенная и отрепетированная часть сценария. Но так как в нашем проекте не существует границы между сценой и залом, а зритель - каждый раз разный, «Театральный бардак» - абсолютно живой проект и продукт, так как даже один и тот же спектакль, в зависимости от настроения аудитории, получается совершенно разным. И именно в этом, как нам кажется, его основная «фишка»!

Андрей Николаев: Подготавливается ли какое-нибудь особое меню, чтобы впечатлить гостей и создать особую атмосферу для лучшего погружения в процесс? Как вам удается удаленно работать с шефом ресторана?

Виктория Филиппова: В ресторан «Гельдт» мы привозим уже третий спектакль-ужин от нашей команды. И особенным является меню каждого вечера! На его разработку и реализацию команда ресторана «Гельдт» тратит, пожалуй, не меньше времени и сил, чем команда «Театрального бардака» - на постановку самого спектакля. Мы всегда работаем в тесном контакте, чтобы, так или иначе, сами блюда и их подача непременно соотносились с произведениями, на основе которых создаётся тот или иной спектакль в контексте их названий или авторов, а иногда и страны происхождения или исторической эпохи. Как это было, например, в наш второй визит в Псков, когда гости вечера наслаждались отменным лимончелло с гвоздикой под «Театральный бардак» по-итальянски. Или в самый первый премьерный спектакль по Чехову, когда «Гельдт» подавал десерт в форме черешни, символизирующей известную на весь мир пьесу «Вишневый сад».

Андрей Николаев: В «Театральном бардаке» принимают участие профессиональные актеры. Расскажите, пожалуйста, подробнее о труппе? Кто туда входит? Есть ли там знаменитости?

Егор Сазыкин: Наша труппа состоит из профессиональных артистов московских театров и кино. Кого-то вы можете знать по их киноработам, которые уже покорили сердца зрителей, кого-то - по большим театральным спектаклям на профессиональных сценах. Егор Сазыкин - исполнитель главной роли в новогодней семейной картине «Оливье». Эвелина Мазурина - исполнительница главной роли в сериале «Последний Богатырь. Наследие». Валерий Степанов - исполнитель главной роли в сериале «Она такая классная». Эдуард Володин - снимался в сериале «Слово пацана». Эдуард Миллер - служит в СТИ (прим. ред. - драматический театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача), где играет в шести спектаклях театра; Влад Окропиридзе - действующий актёр Театра сатиры, занят в десяти спектаклях репертуара. Это лишь некоторые из «регалий» молодых и талантливых актеров «Театра историй», которые с неиссякаемым энтузиазмом и огромной страстью «отдают» себя зрителю.

Андрей Николаев: Труппа столичная, идея свежая и интересная. Почему именно Псков, именно «Гельдт» продолжил традиции вашей театральной задумки?

Виктория Филиппова: Мне кажется, будет правильно, если на этот вопрос ответит сама Ирина Кухи, которая практически сразу поддержала идею реализации нашего проекта на площадке ресторана «Гельдт»! И мы очень рады нашей совместной работе, благодарны за это партнёрство! Надеюсь, что тот «Театральный бардак», что мы творим в Пскове, приходится по нраву и на вкус - как для псковичей, так и для гостей города!

Андрей Николаев: Ресторан – это не сцена театра. Насколько сложно держать внимание зрителей? Ориентируясь на предыдущие подобные мероприятия, насколько дисциплинированы гости «Гельдта», артистам не приходится перекрикивать посетителей?

Егор Сазыкин: Ресторан - это, действительно, не театр, и законы традиционного театра здесь не работают. У нас нет основных художественных средств, которые влияют на восприятие зрителей - профессиональных света и звука. И это только усложняет задачу для артиста, так как он должен взять на себя внимание зрителей и держать его от начала и до конца спектакля. И здесь ему придёт на помощь только талант.

Андрей Николаев: Хочется чуть приоткрыть занавес кулис. Театр проходит не на подготовленной сцене, в помещении со сложной акустикой, как справляются актеры? Какое техническое оборудование используете, чтобы создать атмосферу? Свет, звук, дым?

Егор Сазыкин: Обаяние артиста, его лёгкость и юмор, его внимание к деталям и мелочам, вот основные «секреты», которые использует каждый актёр «Театра историй». Он становится «голым» в определённом смысле, потому что нет четвертой стены, которая ставит рамки между актёром и зрителем.

Андрей Николаев: Каждая постановка классических произведений в полноценном театре - это многоуровневая и сложная работа по выбору произведения и его адаптации. А тут ресторан. Расскажите, как происходит процесс адаптации в вашем случае? 

Егор Сазыкин: Магия театра создаётся из живого общения между актёром и зрителем. В данном формате наш зритель - это наш партнёр, тот же соучастник спектакля. Псковский зритель очень внимательный и чуткий. По лицам людей всегда можно понять, насколько их интересует материал, как он у них откликается. Здесь - не исключение. Ваш зритель принимает наши правила игры и смело ныряет вместе с нами в это путешествие!

Теги: #Гельдт
Источник: Псковская Лента Новостей
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