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Режиссёр Андрей Гончаров: Встречаться с новыми театрами — это вызов

Встречаться с новыми театрами - это вызов. Такое мнение высказал режиссёр Андрей Гончаров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Андрей Гончаров рассказал, что всегда интересно встречаться с новыми людьми, новой труппой, городами, театрами. Это в определённой степени вызов, потому что не знаешь особенности театра, как воспримет зритель то или иное произведение или язык, которым говорит постановка.

«Я приезжал несколько раз в Псков, смотрел спектакли и общался с Андреем Прониным (арт-директором Псковского театра драмы - ред.). Потом я общался с артистами, после чего происходили распределения. Внутри репетиционного процесса тоже происходили изменения состава. Я считаю, что где-то принципиально выполнение того, что необходимо режиссёру, а где-то я с удовольствием приму предложение актёра», – сказал режиссёр.

По его мнению, между двумя крайностями необходима гармония.