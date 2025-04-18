Сцена / Из первых уст

Я не противник современных технологий в театре — режиссёр Андрей Гончаров

Современные технологии в постановках уместны, заявил режиссёр Андрей Гончаров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Я думаю, что сохранить театр в том виде, в котором он был 100-150 лет назад, сложно. С учётом технологического прогресса, мне сложно представить, чтобы это было возможно. Я не противник технологий», – сказал режиссёр.

Андрей Гончаров придерживается такой позиции: если необходимы проекция или микрофоны в данном конкретном спектакле, то он будет использовать эти возможности, не ограничивая себя идеями и представлениями, что «это плохо».