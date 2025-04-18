Сцена / Из первых уст

Предпочтения в выборе ролей назвали артисты Псковского областного театра кукол

Отрицательных персонажей гораздо интереснее играть, чем положительных. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказали артисты Псковского областного театра кукол Виталий Ивашнев и Юлия Зубрилина.

Юлия Зубрилина отметила, что ей больше нравится исполнять роли чудищ и характерных персонажей.

«Там больше вариативности, можно ярче проявить себя и голосом, и эмоциями. Положительных персонажей проще играть. Все знают, что он хороший, и никто от него ничего не ждет», — рассказала она.

Виталий Ивашнев согласился со словами коллеги. Он также считает, что отрицательные персонажи более интересны.

«Проще играть отрицательных, чем положительных. Отрицательный персонаж может быть, каким угодно — разносторонним, странным, не от мира сего. А положительный несет добро и должен существовать в рамках. Как принц в "Золушке". Свободы от отрицательных персонажей больше», — поделился гость студии.