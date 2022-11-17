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Концерт с участием одаренных детей пройдет в Пскове

Ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 ноября. Репетиция мероприятия прошла накануне.

В рамках концерта состоится церемония награждения учащихся и преподавателей, добившихся высоких творческих успехов в 2021-2022 учебном году, среди которых: обладатели стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2022-2023 учебный год, победители общероссийского конкурса министерства культуры «Молодые дарования России», лауреаты ежегодной премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины».

В концерте примет участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а в качестве солистов выступят лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, соискатели премии нынешнего года.

Начало концерта в 17:00. Адрес: улица Некрасова, 24.

Напомним, первая премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За более чем двадцатилетнюю историю ее существования премии лауреатами стали около пятисот учащихся.