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Концерт к 20-летию творческой деятельности Елены Фединой пройдет в Пскове

Концерт «Подари мне платок» к 20-летию творческой деятельности Елены Фединой и Международному женскому дню пройдет в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 11 марта в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концертная программа «Подари мне платок» о любви, жизни и весне собрала самые лучшие и любимые зрителем песни из репертуара Елены Фединой. Гости услышат русские народные песни «Хороша я, хороша», «Эх, загулял парень молодой», «В саду при долине», популярные песни советских авторов: «Старый клён», «Подари мне платок», песни из репертуара Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко, Майи Кристалинской, инструментальные наигрыши лучших музыкантов и солистов ансамбля русской музыки «Псков», зажигательные русские народные и авторские песни из репертуара любимой псковичами группы «СамоРезы».

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Елену Федину поздравит Заслуженный артист России Александр Либ.

Билеты можно приобрести по ссылке.