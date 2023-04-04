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Симфония «Фрески древнего Пскова» прозвучит на сцене в Петербурге

Петербургская премьера симфоний «Фрески древнего Пскова» и «Время и Память. Ожившие фрески» состоится в концертном зале Екатерининского собрания в Санкт-Петербурге 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила кандидат искусствоведения, известный псковский экскурсовод Тамара Шулакова.

Симфония в Псковской областной филармонии

«В июне 2022 года вместе с замечательным петербургским композитором и моим коллегой Евгений Петров мы посетили несколько псковских храмов и монастырей. Задачу, которая была перед нами поставлена, легкой уж точно не назовёшь: "озвучить" древние фрески! Результат нашей совместной работы 9 и 10 декабря 2022 года музыкантами Петербургского камерного хора и Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга был представлен в псковской филармонии. Ну, а теперь фильм-симфония будет исполнена в Санкт-Петербурге», - рассказала Тамара Шулакова.

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16 мая в Екатерининском собрании состоится петербургская премьера симфонии №2 Евгения Петрова «Фрески древнего Пскова» и симфонии Екатерины Ивановой-Блиновой «Время и Память. Ожившие фрески».

Исполнители:

Петербургский камерный хор,

художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Николай Корнев,

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга,

художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Сергей Стадлер,

дирижер — Павел Петренко.

Билеты можно приобрести здесь.