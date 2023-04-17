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Билеты на концерт рязанского народного хора в Пскове можно купить со скидкой 20%

Билеты на концерт знаменитого Рязанского академического русского народного хора имени Е. Попова можно приобрести по Пушкинской карте со скидкой 20%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Как рассказали в ТКД, выступление коллектива всегда наполнено лиричностью и задушевностью есенинских стихов, чем так славится рязанский хор. Визитная карточка коллектива - песня «Над окошком месяц», написанная Евгением Поповым на стихи Сергея Есенина.

Также на концерте прозвучат композиции «Отговорила роща золотая» на музыку Г. Пономаренко, знаменитая «На побывку едет», «Ты, меня не любишь, не жалеешь» А. Аверкина, «Яблочко», «Синий платочек», «Шацкая», «Катюша».

В финале концерта прогремит «Рязанская барыня» - захватывающее веселящее душу и сердце действо, наполненное искрометной частушкой и виртуозными трюками, отметили в ТКД.

Концерт пройдет 20 апреля в Псковской областной филармонии. Приобрети билеты можно в кассе и на сайте Большого концертного зала.