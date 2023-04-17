Опубликована программа выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в Пскове

Концерт знаменитого Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной пройдет в Псковской областной филармонии 23 апреля. Программу концерта Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Программа выступления:
Солист: лауреат премии «Душа России» Константин Абабков, балалайка-прима.
Солисты: лауреаты всероссийского конкурса Валентин Солгалов и Владислав Афанасьев
Солист: лауреат всероссийского конкурса Владислав Афанасьев
Солисты: лауреаты международных и всероссийских конкурсов Владимир Дунаев и Луиза Нуриева
Солист: лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Захарова
Солисты: обладатель кубка мира по баяну 2021 года Олжас Нурланов и лауреат международных и всероссийских конкурсов Амир Жалимов
Солист: обладатель кубка мира по баяну 2021 года Олжас Нурланов
Солист: Обладатель Кубка мира по баяну 2021 года Олжас Нурланов
Билеты можно приобрести в кассе БКЗ на сайте, они доступны по Пушкинской карте.