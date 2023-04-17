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Опубликована программа выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в Пскове

Концерт знаменитого Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной пройдет в Псковской областной филармонии 23 апреля. Программу концерта Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа выступления:

А. Пахмутова - Приглашение к празднику

Б. Трояновский - Заиграй моя волынка

Солист: лауреат премии «Душа России» Константин Абабков, балалайка-прима.

А. Цыганков - Фантазия на две русские темы

Солисты: лауреаты всероссийского конкурса Валентин Солгалов и Владислав Афанасьев

Г. Шендерев - Концерт для домры с оркестром, финал

Солист: лауреат всероссийского конкурса Владислав Афанасьев

Поет лауреат международных и всероссийских конкурсов Илья Хардиков:

Русская народная песня - Ах, ты, душечка Русская народная песня - Вижу чудное приволье

А. Архиповский - Бессонница

Солисты: лауреаты международных и всероссийских конкурсов Владимир Дунаев и Луиза Нуриева

С. Ирадьер, А. Цыганков - Голубка

Солист: лауреат международных и всероссийских конкурсов Анастасия Захарова

Поет заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина:

Н. Максимова - Пой, Россия-Матушка! А. Аверкин - Песня не знает границ В. Темнов - Веселая кадриль

В. Семёнов, А. Данилов - Легенда о тачанке

Солисты: обладатель кубка мира по баяну 2021 года Олжас Нурланов и лауреат международных и всероссийских конкурсов Амир Жалимов

В. Гридин - Ехал казак за Дунай

Солист: обладатель кубка мира по баяну 2021 года Олжас Нурланов

В. Гридин - Карело-Финская полька

Солист: Обладатель Кубка мира по баяну 2021 года Олжас Нурланов

Поет лауреат международных и всероссийских конкурсов Илья Хардиков:

А. Пахмутова, Н. Добронравов - Русский вальс, Зачарованная даль А. Новиков, Я. Швецов - Смуглянка В. Андреев - Светит месяц.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ на сайте, они доступны по Пушкинской карте.