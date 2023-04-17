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Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в Острове

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит на «культурных выходных» в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«29 апреля оркестр порадует всех, кто неравнодушен к прекрасному виду искусства под названием музыка кино, и представит программу "Симфонический кинематограф" в Центре культуры "Юбилейный"», - рассказали в ТКД.

В исполнении оркестра прозвучат лучшие мелодии XX–XXI веков. Программа включает сочинения Андрея Петрова, автора музыки к фильмам «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Петербургские тайны», крупнейшего современного композитора Эдуарда Артемьева, чьи великолепные мелодии украсили фильмы Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова.

В концерте прозвучат музыкальные киношедевры Нино Рота, Генри Манчини, Эннио Марриконе, которые напомнят всем известные фильмы «Крестный отец», «Завтрак у Тиффани», «Миссия» и другие.

«Оркестр ждет своих слушателей на концерте, чтобы погрузиться в мир музыки кино, вдохновиться, воспарить душой, поплакать и улыбнуться», - добавили организаторы.

Начало в 15:00. Билеты можно приобрести по ссылке.