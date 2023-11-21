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Лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов выступят в Пскове

На концерте «Романтик с берегов Рейна» выступят лауреат IV премии XII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Гайк Казазян (скрипка) и лауреат II премии XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Рамм (виолончель) 2 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене Большого концертного зала филармаонии они исполнят двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Иоганнеса Брамса.

Дирижер концерта - лауреат III премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова Арсений Шупляков.