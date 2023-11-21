Сказку «Бременские музыканты» покажут в Псковской областной филармонии

Сказка для самых маленьких слушателей «Бременские музыканты» пройдет в Псковской областной филармонии 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В большом концертном зале филармонии покажут сказку про знаменитую четверку из Бремена - осла, собаку, кота и петуха, которые хотят стать музыкантами. Характерами персонажей будут музыкальные инструменты артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области:
А знаменитая музыка Геннадия Гладкова к одноименному мультфильму принесёт маленьким слушателям радость узнавания сюжета, отметили в ТКД.
Ведущая - Надежда Ярославлева.
Мероприятие рекомендовано детям дошкольного возраста в сопровождении взрослых. Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии