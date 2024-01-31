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«Песни наших родителей» звучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря

Концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей» проходит в большом зале Псковской филармонии 31 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Вадим Боченков / ПЛН

В анонсе концерта говорится: «В моменты радостей и печалей, взрослея и становясь мудрее, напевая колыбельную любимым детям, песни наших родителей стали не просто лирикой уходящей эпохи, но настоящей проповедью истинных ценностей и любви к родине, семье и близким, став по сути самым важным наследием, которое мы теперь бережно храним. В этой дорогой нашему сердцу музыке вновь оживают любимые образы, надежды и молитвы, питая не внешнюю нашу оболочку, но саму духовную суть человека. Эти песни и их высокая поэзия помогают нам чувствовать себя частью огромной страны с ее великой историей и культурой».

Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин, директор хора, композитор — Федор Степанов.