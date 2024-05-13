Сцена / Концерты

Пасхальный органный концерт пройдет в Пскове 14 мая

Пасхальный органный концерт пройдет в Пскове завтра, 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене концертного зала Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступят российская органистка, солистка губернаторского оркестра Санкт-Петербурга Ирина Розанова (орган) и солист Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Владимир Розанов (баян).

В программе прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Марко Энрико Босси, Леона Боэльмана, Астора Пьяццоллы и других композиторов.

Организаторы «Псковского Пасхального фестиваля» – «Российский фонд культуры» и «Театрально-концертная дирекция».