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Нижегородский органист даст концерт в Пскове 27 октября

Концерт органной музыки из цикла «Десять шедевров мировой классики на органе» состоится в воскресенье, 27 октября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставили организаторы концерта

В концерте примет участие талантливый, виртуозный и харизматичный органист - Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам «Фортепиано» и «Органа», магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган», солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия. Александр Новосёлов - концертирующий органист с креативным подходом к возможностям органа, создатель ярких концертных программ.

В программе концерта «Десять шедевров мировой классики на органе» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XX века: Марка-Антуана Шарпантье, французского духовного композитора и певца XVII-XVIII века, Георга Фридриха Генделя, немецкого и английского композитора эпохи барокко, Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, Алессандро Марчелло, итальянского композитора-любителя эпохи барокко, Леона Боэльмана, французского композитора и органиста XIX века пишущего в позднеромантическом стиле, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора-симфониста и органиста, творящего в свободном стиле, Ремо Джазотто, итальянского композитора-мистификатора XX века, Сэмюэла Барбера, американского композитора-романтика, творящего с элементами неоклассицизма.

Посещение мероприятия осуществляется за пожертвование по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: 8(8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Напомним, что мероприятие пройдет 27 октября в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове на улице Плехановский Посад, дом №64.