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Всемирно известная пианистка выступит в псковской филармонии

Заслуженная артистка России, лауреат премии президента Российской Федерации, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина выступит в Псковской областной филармонии 28 ноября. Всемирно известная пианистка исполнит рапсодию на тему Паганини ля-минор Сергея Рахманинова с музыкантами Ростовского академического симфонического оркестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Екатерина Мечетина – лауреат семи международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США). Среди дирижёров, с которыми она сотрудничала, Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Лоренс Фостер, Кристиан Бадеа, Фабио Мастранжело, Мария Эклунд.

Добавим, Ростовский академический симфонический оркестр также исполнит на псковской сцене симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и симфонию «Манфред» Петра Чайковского, написанную по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Концерт в Пскове пройдет в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».