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Симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера дают в Пскове. ВИДЕО

Первый из двух симфонических концертов по киновселенной Гарри Поттера проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

Второй концерт по киновселенной Гарри Поттера дадут сегодня в 19.00.

Напомним, цикл мероприятий для подростков включает три разноименных концерта. Помимо Гарри Поттера, концерты сделают по произведениям из фильмов «Звездные воины», «Интерстеллар», а также из вселенной легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

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Остальные концерты пройдут 5 февраля («Звездные воины», «Интерстеллар»), 2 апреля («Сны Миядзаки»).

По всем дополнительным вопросам можно обратить по номеру: +7 (8112) 66-89-20.