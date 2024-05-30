Симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера дают в Пскове. ВИДЕО

Первый из двух симфонических концертов по киновселенной Гарри Поттера проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: ТКД
Второй концерт по киновселенной Гарри Поттера дадут сегодня в 19.00.
Напомним, цикл мероприятий для подростков включает три разноименных концерта. Помимо Гарри Поттера, концерты сделают по произведениям из фильмов «Звездные воины», «Интерстеллар», а также из вселенной легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.
По всем дополнительным вопросам можно обратить по номеру: +7 (8112) 66-89-20.