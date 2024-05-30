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Ирландский фольклор прозвучит на концерте в Пскове 8 февраля

Концерт ансамблевой музыки «Радуйтесь, прославляя Господа!» состоится в субботу, 8 февраля, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте принимает участие фольклорный вокально-инструментальный ансамбль «Морская лира» из Санкт-Петербурга. В состав ансамбля входят:

Ольга Кухтенкова (вокал, вистл); Дейрдре Кухтенкова (вокал, перкуссия);

Сара Высланко (вокал, скрипка); Антонина и Агата Высланко (вокал);

Евгения Кудряшова (вокал, вистл); Ирина Барская (вокал);

Виктор Кудряшов (боуран); Денис Степанов (гитара).

Коллектив исполняет традиционную музыку разных стран мира, включая народную, церемониальную, обрядовую, классическую и современную музыку, начиная от литургических гимнов и заканчивая детскими народными потешками. Участники не занимаются ни реконструкцией, ни низведением старинной музыки до современных жанров.

По мнению самих музыкантов, «традиционная музыка сегодня должна быть живой, сопровождающей повседневную жизнь семьи и общества. Но вместе с тем она должна вести нас к смыслу жизни».

В программе концерта прозвучат традиционные рождественские песни, средневековые и ирландские мелодии. Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: город Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.