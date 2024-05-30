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Концерт «Золотая классика на органе» состоится в Пскове 9 февраля

Концерт органной музыки из цикла «Золотая классика на органе» состоится в воскресенье, 9 февраля, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок

На концерте выступит петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных органных конкурсов.

В органном концерте «Золотая классика на органе» прозвучат лучшие органные переложения духовных и светских произведений композиторов XVIII–XX веков: Ференца Листа, венгро-немецкого композитора-романтика и органиста-виртуоза XIX века, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, австрийского композитора стиля барокко и музыканта-виртуоза-импровизатора XVIII века, Людвига ван Бетховена, немецкого композитора-романтика и пианиста-импровизатора XVIII–XIX веков, Франца Петера Шуберта, австрийского композитора-романтика XVIII–XIX веков, Фридерика Францишека Шопена, польского композитора-романтика и пианиста-виртуоза XIX столетия, Ашиля-Клода Дебюсси, французского композитора-импровизатора XIX–XX веков, и Сергея Рахманинова, русского композитора-романтика и пианиста-виртуоза.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.