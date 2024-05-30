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Фортепианное трио выступит в Псковском музее 19 марта

В преддверии дня рождения Модеста Мусоргского в его музее-усадьбе в Куньинском районе состоится концерт классической музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В белом зале усадьбы гостей порадует фортепианное трио «VERO» из Великих Лук. Состав ансамбля: Татьяна Ямбердова (скрипка), Юлия Краснова (фортепиано) и Арсений Донов (виолончель)», - отметили в музее.

Концерт состоится 19 марта в 14:00 по адресу: музей-усадьба Мусоргского, деревня Наумово, Куньинский район.

Дополнительная информация по телефону: +78114931140.