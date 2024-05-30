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Трио органа, домры и мандолины прозвучит в Пскове 6 апреля

03.04.2025 10:32|ПсковКомментариев: 0

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Из века виртуозов» состоится в воскресенье, 6 апреля, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок

В концерте примут участие Мария Коронова (орган), выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют», Елизавета Казистова (домра, мандолина), студентка 2 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова до классу «Домра», лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов, и Юлия Шевцова (домра, мандолина), студентка 5 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Домра», лауреат и победитель многочисленных всероссийских и международных конкурсов.

В программе концерта «Века виртуозов» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XXI веков: немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора – симфониста, работающего на стыке классицизма и романтизма, Людвига вана Бетховена, французского композитора-романтика XIX столетия, создателя французской симфонической музыки Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, итальянского композитора эпохи барокко и скрипача-виртуоза, одного из представителей программной инструментальной музыки Пьетро Антонио Локателли, аргентинского композитора второй половины XX века, основателя стиля «танго нуэво» Астора Панталеона Пьяццоллы, советского композитора, автора 15 симфоний Дмитрия Шостаковича, современного испанского композитора и джазового санксофониста Педро Итурральде Очао, современного российского композитора и балалаечника, автора выдающихся обработок русских народных песен и романсов Александра Шалова, современного британского композитора и скрипача, автора музыки для мандолин и групп мандолин Эндрю Дэвида Бодена и белорусского композитора и органистки, автора симфонических произведений и для органа Ольги Подгайской.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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