Сцена / Концерты

Анастасия Джаззи приглашает псковичей на концерт-посвящение Элле Фицджеральд

Джазовая певица, тромбонистка и импровизатор Анастасия Джаззи приглашает на концерт-посвящение американской певице Элле Фицджеральд, который состоится 28 августа в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

«Лучшие джазмены Москвы и Санкт-Петербурга соберутся вместе, чтобы разжечь вашу любовь к джазу и подарить незабываемые эмоции», - отметили в ТКД.

Участниками концерта станут тромбонистка и вокалистка Анастасия Джаззи и ее джаз-квартет. В программе — «вечнозеленые» стандарты: Mack The Knife, A Tisket A Tasket, Summertime и другие шедевры в оригинальных аранжировках.

Начало в 19:30.