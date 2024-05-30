Сцена / Концерты

Псковичи раскупили все билеты на концерт SHAMANa за месяц до выступления

Все билеты на концерт известного российского певца SHAMAN в Пскове проданы ещё за месяц до выступления, следует из данных на официальном сайте большого концертного зала Псковской областной филармонии.

Скриншот с сайта Псковской областной филармонии

Концерт состоится в большом концертном зале, рассчитанном примерно на 800 зрителей.

Самый дешевый билет обошелся псковичам в 2500 рублей, а самый дорогой в 8 000 рублей.

Напомним, концерт SHAMANa в Пскове состоится 4 октября. Артист представит программу «Победа». В нее вошли свежие песни, специально написанные музыкантом для «Победы!», и золотые хиты — «Встанем», «Я русский», «Моя Россия».