Сцена / Концерты

Жители семи районов Псковской области могли послушать концерты военных оркестров

В семи районах Псковской области состоялись концерты в рамках военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

Выступления прошли в Гдовском, Островском, Пушкиногорском, Себежском, Куньинском, Великолукском и Псковском районах.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом, который пройдет сегодня, 6 сентября, и завтра в 20:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. На одной сцене соберутся более 400 военных артистов, которые представят зрителям музыкально-театрализованное шоу.

С подробной программой фестиваля можно ознакомится по ссылке ниже.

На все концерты вход свободный.