Ансамбль песни и пляски ВДВ выступил для жителей Псковского района

Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск выступил в Родинском доме культуры 5 сентября, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Тот случай, когда сказать, что концерт был великолепный и никого не оставил равнодушным – это значит сказать чистую правду! В Родинском доме культуры в рамках фестиваля "Михайловский бастион" прошло выступление Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск. Живая музыка, потрясающее исполнение, родные для каждого из нас мелодий», - сообщила Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что народный гимн ВДВ «Расплескалась синева» пел весь зал.

«Музыка духовых оркестров – это невероятная энергетика, которая перезагружает и настраивает на позитив, связывает поколения и является посланником культуры и патриотизма. Здорово, что в рамках "Михайловского бастиона" жители районов области имеют возможность побывать на таких замечательных концертах!» - заключила глава района.