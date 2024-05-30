Сцена / Концерты

Филармонический сезон в Пскове откроется концертом с участием Ильдара Абдразакова

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 сентября откроется 82-й филармонический сезон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, состоится концерт в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, приуроченного к знаменательной дате — 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского.

В ТКД рассказали, что на сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поднимутся художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, лауреат государственной премии РФ Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров «Геликон-опера» и «Новая опера» Алексей Тихомиров, а также яркие выпускники образовательной программы фестиваля.

В их числе — обладательница Гран-при Международного конкурса им. Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и артист Молодежной программы Большого театра Чингис Баиров. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Севастопольского государственного театра оперы и балета Евгений Сергеев.

Фестиваль, покоривший за семь лет 25 городов, продолжает расширять границы. В восьмом сезоне маршрут был скорректирован и теперь включает новые города, где будет представлена специальная программа, посвящённая 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.

В 2025 году проект представляет гастрольную программу в пяти новых регионах России. Фестиваль торжественно открылся гала-концертом 12 августа в солнечном гостеприимном Севастополе. Уже в сентябре музыкальный форум продолжился в знаковых для истории русской музыки городах: Клину, Твери, Пскове и Великом Новгороде.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.