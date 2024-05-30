1 октября во всем мире отметили День музыки. В честь этого праздника Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты.
Акция продлится с 1 по 5 октября. Не упустите возможность насладиться музыкой по специальным ценам:
1) Для школьников: скидка 40% на цикл мероприятий
2) Свободный цикл мероприятий:
Обратите внимание: скидки действуют только на покупки в кассе филармонии. Билеты, купленные со скидками, возврату не подлежат (кроме случаев болезни и смерти).
Приходите, выбирайте свои любимые концерты и погружайтесь в мир музыки!
Реклама: ПРОМО «Равные возможности». Erid: 2SDnjc1LUwg