Сцена / Концерты

Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты

1 октября во всем мире отметили День музыки. В честь этого праздника Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты.

Акция продлится с 1 по 5 октября. Не упустите возможность насладиться музыкой по специальным ценам:

1) Для школьников: скидка 40% на цикл мероприятий

2) Свободный цикл мероприятий:

2 концерта - скидка 30%

3 и 4 концерта - скидка 40%

Обратите внимание: скидки действуют только на покупки в кассе филармонии. Билеты, купленные со скидками, возврату не подлежат (кроме случаев болезни и смерти).

Приходите, выбирайте свои любимые концерты и погружайтесь в мир музыки!

Реклама: ПРОМО «Равные возможности». Erid: 2SDnjc1LUwg