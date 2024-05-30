Сцена / Концерты

«Голоса древних струн» прозвучали в Псковской областной филармонии

«Голоса древних струн» прозвучали в Псковской областной филармонии 23 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Концерт Ансамбля русской музыки «Псков» позволил зрителям погрузиться в атмосферу древних традиций и почувствовать глубину русской культуры. Основное внимание в программе было уделено исполнению произведений на традиционном народном инструменте — гуслях.

Свое мастерство в этот вечер продемонстрировали не только местные артисты, но и гости из столицы. Участниками концерта стали: Ансамбль гусляров кафедры «Национальные инструменты народов России» Российской академии музыки имени Гнесиных, солистка из Москвы и лауреат международных конкурсов Ольга Васильева; а также выступили заслуженный артист России Александр Либ; заслуженная артистка России Наталья Александрова; Елена Федина.

Проект реализован в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.