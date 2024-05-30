Сцена / Концерты

«Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» пройдут в Псковской области

Вторая серия мероприятий проекта РАМ имени Гнесиных «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» к 80-летию просветительской деятельности кафедры истории музыки пройдет 23, 28, 29 октября в Псковской области. В программе концертов — развернутая панорама камерной музыки русских композиторов, сообщили в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Утреннюю музыкальную встречу с детьми младшего школьного возраста 23 октября в 12:30 в Концертном зале ДМШ имени М. П. Мусоргского проведет Ансамбль медных духовых инструментов «Мusic-Brass», исполнив музыкально-поэтическую программу «Сказка о Золотой рыбке» по произведению А. С. Пушкина, руководитель ансамбля и автор программы — Дмитрий Булкин. «Мusic-Brass» ведет активную концертную деятельность, особенно место занимают выступления в детских абонементах Московской государственной филармонии.

Для юношества, молодежи и публики общественных организаций на дневном концерте 28 октября в 12:30 в Инженерно-экономическом лицее имени академика Виноградова выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов студенты и выпускники фортепианных кафедр и кафедры академического пения РАМ имени Гнесиных и МГК имени П. И. Чайковского с программой «Шепнула дню заря». Будут исполнены песни и романсы, инструментальная музыка русских композиторов XIX-XXI веков.

Вокруг размышлений «Про остров чудный, где ни жнут, ни сеют» собрана феноменальная по своему содержанию программа вечернего концерта 28 октября в 18:30 в Филармонии ДШИ «Центр». Ее авторы и исполнители — музыканты с мировым именем заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано), лауреат международных конкурсов и премий Екатерина Державина (фортепиано). Откроет программу концерта выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Алексея Вакера (фортепиано), ведущая — автор проекта, кандидат искусствоведения Светлана Павлова. В двух отделениях концерта прозвучит камерная инструментальная и вокально-инструментальная музыка М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, Н. К. Метнера, С. В. Рахманинова. В том числе, полный цикл «Семь песен на собственные тексты» («Детская» ) М. П. Мусоргского.

Закончится вторая серия проекта лекцией, концертом и экскурсией в Мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского 29 октября. Лекцию «Модест Мусоргский: личность и время» прочитает доцент кафедры теории музыки СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения Владимир Горячих. На концерт «Приношение композитору» приглашены школьники д. Наумово, где расположен Музей.

Проект осуществляется совместно с комитетом культуры администрации города Великие Луки, учреждениями образования и культуры, Псковским государственным объединенным музеем-заповедником в рамках Гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Подробнее о проекте на сайте РАМ имени Гнесиных.