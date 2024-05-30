Сцена / Концерты

82-й филармонический сезон открылся в Пскове

82-й филармонический сезон открылся в Пскове сегодня, 4 ноября, концертом в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, приуроченного к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского.

Видео здесь и далее: ТКД Псковской области

Концерт был перенесён с 27 сентября на 4 ноября.

На сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области сегодня поднялись художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, лауреат государственной премии РФ Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров «Геликон-опера» и «Новая опера» Алексей Тихомиров, а также яркие выпускники образовательной программы фестиваля.

Фестиваль, покоривший за семь лет 25 городов, продолжает расширять границы. В восьмом сезоне маршрут был скорректирован и теперь включает новые города, где будет представлена специальная программа, посвящённая 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, среди них Севастополь, Псков, Клин, Тверь и Великий Новгород.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.